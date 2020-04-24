У Нідерландах не буде чемпіона і склад ліги не зміниться

Сезон-2019/20 у Нідерландах завершений через коронавірус

Клуби Ередівізії і Ерстедівізії проголосували за обмін командами між першим і другим дивізіонами чемпіонату Нідерландів, але Футбольний союз прийняв інше рішення.

Про це повідомляє Football Oranje.

16 клубів проголосували за виліт і підвищення в класі, 9 - проти, 9 - утрималися. Ще 4 клуби, в тому числі Херенвен, не брали участі в голосуванні, вважаючи його не етичним.

Попри це Футбольний союз Нідерландів, який і ініціював голосування, постановив, що обміну командами між дивізіонами не буде.

Таким чином, Ден Хаг, який збирався подавати до суду в разі насильницького вильоту, і Валвейк збережуть на майбутній сезон місця в Ередівізію.

У зв'язку з тим, що уряд Нідерландів заборонило всі спортивні заходи в країні до 1 вересня , чемпіонат вирішили завершити зі збереженням тих місць, які займають команди на цей час, при цьому чемпіонський титул, вперше з 1945 року, присуджують не буде (більшість зіграли 26 матчів, деякі - 25).

З представництвом в єврокубках поки вирішили без особливих суперечок: в Лізі чемпіонів виступлять Аякс (з групового раунду) і АЗ (з кваліфікації), а в Лізі Європи Феєноорд (з групового раунду), ПСВ і Віллем II (з кваліфікації).

Нагадаємо, ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса.