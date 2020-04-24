Поворознюк розраховується з гравцями Інгульця дивідендами

Джерело - Чемпіон.
Президент петрівського Інгульця Олександр Поворознюк знімає дивіденди з підприємства, сплачує 10,5% податків і виконує оплату праці в клубі.
Про це заявив сам менеджер.
"Бюджет інгульця складає 5 мільйонів гривень? Це офіційна цифра, але я не боюся сказати і про решту. Футболісти отримують на порядок більше.
Я знімаю дивіденди з підприємства, сплачую 10,5% податків і потім свої кошти просто роздаю.
Уявіть, що я міг би їх безпритульним роздати - а я плачу футболістам! Що тут такого?", - сказав Поворознюк.
Нагадаємо, президент Інгульця назвав трьох найкращих тренерів Першої ліги.