Поворознюк розраховується з гравцями Інгульця дивідендами

Президент петрівського Інгульця Олександр Поворознюк знімає дивіденди з підприємства, сплачує 10,5% податків і виконує оплату праці в клубі.

Про це заявив сам менеджер.

"Бюджет інгульця складає 5 мільйонів гривень? Це офіційна цифра, але я не боюся сказати і про решту. Футболісти отримують на порядок більше.

Я знімаю дивіденди з підприємства, сплачую 10,5% податків і потім свої кошти просто роздаю.

Уявіть, що я міг би їх безпритульним роздати - а я плачу футболістам! Що тут такого?", - сказав Поворознюк.