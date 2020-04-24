 Поворознюк розраховується з гравцями Інгульця дивідендами | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк розраховується з гравцями Інгульця дивідендами

Вчора 23:39 300 0
Президент клубу - про плату праці футболістів
Поворознюк розраховується з гравцями Інгульця дивідендами
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Президент петрівського Інгульця Олександр Поворознюк знімає дивіденди з підприємства, сплачує 10,5% податків і виконує оплату праці в клубі.

Про це заявив сам менеджер.

"Бюджет інгульця складає 5 мільйонів гривень? Це офіційна цифра, але я не боюся сказати і про решту. Футболісти отримують на порядок більше.

Я знімаю дивіденди з підприємства, сплачую 10,5% податків і потім свої кошти просто роздаю.

Уявіть, що я міг би їх безпритульним роздати - а я плачу футболістам! Що тут такого?", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, президент Інгульця назвав трьох найкращих тренерів Першої ліги.

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