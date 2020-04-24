Шахтар повернувся до тренувань під час карантину

Команда повернулася до тренувань у невеликих групах

Донецький Шахтар з 23-го квітня повернувся до командних тренувань з обмеженнями.

Про це повідомляє Globo.

При цьому офіційний сайт клубу цю інформацію не підтверджує.

Про тренування бразильському ЗМІ розповів захисник Додо. За словами гравця, робота йде на кшталт тієї, яку з березня практикують клуби Бундесліги - заняття в невеликих групах по 4 людини. Тренування в такому форматі йшло близько 50 хвилин.

Відзначимо, що до цього футболісти були змушені індивідуально підтримувати форму.

В Україні загальнонаціональний карантин продовжено до 11-го травня, і поки немає інформації, коли може відновитися сезон УПЛ.

Раніше повідомлялося, що телеканал Шахтаря розпочав тестове мовлення.

Нагадаємо, два колишні гравці Шахтаря потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців у історії АПЛ.