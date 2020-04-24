Олег Печерний прокоментував висловлювання Євгена Левченка

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України Євген Левченко не має права критикувати президента України Володимира Зеленського.

Про це розповів глава профспілки футболістів Олег Печерний у Іnstagram.

"Читаю інтерв'ю Жені-стриптизу, ой голландського мачо, ой профспілкового боса. Женю, закрий свого смердючого рота і не чіпай нашого президента, сиди в своїй обкуреній Голландії і кури бамбук! Ми без тебе розберемося в своїй країні!", - написав Печерний.

Нещодавно Левченко розкритикував президента України Володимира Зеленського, відзначивши, що він поки що тупцює на місці і не робить кроків вперед.

Нагадаємо, Левченко розкритикував футбол УПЛ.