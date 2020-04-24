Шахтар запустив свій клубний телеканал

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар першим в Україні дав старт клубному телебаченню.

Про це повідомляє пресслужба Волі.

З 24 квітня телеканал Shakhtar TV став доступним абонентам цифрового і ОТТ телебачення компанії ВОЛЯ в SD і HD якості, а також у мобільному додатку Воля TV.

Відзначимо, що дистрибуцією телеканалу Shakhtar TV буде займатися Медіа Група Україна.

Раніше повідомлялося, що телеканал Шахтаря розпочав тестове мовлення.

Нагадаємо, два колишні гравці Шахтаря потрапили до ТОП-5 найкращих бразильців у історії АПЛ.