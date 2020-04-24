Кравець: В Іспанії карантин набагато жорсткіший, ніж в Україні

У Іспанії через пандемію коронавірусу обмежили пересування людей.

Про це розповів захисник Луго Василь Кравець.

"Поки все нормально. Сидимо вдома і виходимо тільки за продуктами.

Карантин в Іспанії набагато жорсткіший, ніж в Україні. На вулиці всі зобов'язані ходити в масках, намагатися бути на відстані один від одного.

А мого знайомого поліція пристойно оштрафувала за те, що в його автомобілі перебував ще один чоловік. Тобто, навіть в машині повинен бути тільки водій, якщо це стосується приватних авто.

Не бачу сенсу падати духом. Вірю, що незабаром пандемія відступить і ми всі повернемося до нормального життя. Наскільки я знаю, в тій же Іспанії є передумови на краще", - розповів Кравець.