У білоруському клубі шукають тренера

На сайті Державної служби зайнятості Білорусі з'явилися три вакансії на посаду тренера Шахтаря з Солігорська.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зараз головним тренером команди є Юрій Вернидуб. Нинішній сезон Шахтар під його керівництвом почав невдало: 5 очок в 5 турах і 13-те місце в турнірній таблиці.

При цьому не відомо, чи шукає Шахтар заміну Вернидубу, чи хоче запросити нових співробітників в тренерський штаб українця.

У п'ятому турі чемпіонату Білорусі Шахтар вдома програв Слуцьку - 1:2.

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