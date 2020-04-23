УЄФА назвав три умови, при яких клуби можуть не пустити в єврокубки

Наразі недопуском до Ліги чемпіонів і Ліги Європи пригрозили Бельгії

Джерело - Главком.

Виконавчий комітет УЄФА назвав умови, за яких будь-який клуб можуть не допустити до розіграшу Ліги чемпіонів і Ліги Європи в наступному сезоні.

Про це повідомляє прес-служба організації.

У чемпіонатах, які не будуть дограні через пандемію коронавірусу, учасники єврокубків будуть визначені за спортивним принципом. У трьох випадках УЄФА залишає за собою право відмовити в допуску будь-якому клубу, який представляє передчасно припинений чемпіонат.

Якщо чемпіонат був достроково припинений не з поважних причин, відповідним нормативам УЄФА, відбір клубів у єврокубки проводився відповідно до непрозорої процедури або громадськість вважає кваліфікацію клубу несправедливою - організація не допустить команду до Ліги чемпіонів або Ліги Європи.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.