Чорноморець міг підписати переможця Ліги чемпіонів

Джерело - football.ua.
Легендарний білоруський півзахисник Олександр Глєб був близький до того, щоб підписати контракт з Чорноморцем.
Про це заявив екстренер команди Олег Дулуб.
"По грошах: Глєб просив зарплату, може трохи вище середньостатистичної у першій команді Чорноморця. Я озвучив це президенту Климову, він десь тиждень думав, але все ж не зрослося", - розповів Дулуб.
Глєб відомий за виступами за Штутгарт, лондонський Арсенал і Барселону. У складі каталонського клубу білорус виграв Лігу чемпіонів і ставав чемпіоном Іспанії.
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