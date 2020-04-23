Чорноморець міг підписати переможця Ліги чемпіонів

Глєб погодився на перехід в одеський клуб

Легендарний білоруський півзахисник Олександр Глєб був близький до того, щоб підписати контракт з Чорноморцем.

Про це заявив екстренер команди Олег Дулуб.

"По грошах: Глєб просив зарплату, може трохи вище середньостатистичної у першій команді Чорноморця. Я озвучив це президенту Климову, він десь тиждень думав, але все ж не зрослося", - розповів Дулуб.

Глєб відомий за виступами за Штутгарт, лондонський Арсенал і Барселону. У складі каталонського клубу білорус виграв Лігу чемпіонів і ставав чемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, Остап Маркевич назвав завдання Чорноморця.