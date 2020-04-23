Шаблій: Президент Динамо буде зацікавлений, щоб Миколенко і Попов потрапили лише у хороші руки

У гравців Динамо Віталія Миколенка та Дениса Попова вистачає мотивації виступати у такій команді, де до них добре ставляться.

Про це заявив футбольний агент Вадим Шаблій.

"Підвищена увага до Миколенка, як, до речі, і до Дениса Попова, пояснюється просто - хлопці грають в основному складі Динамо. До того ж Віталій ще й гравець основи національної збірної, і при цьому йому лише 20 років. Звичайно, цей молодий виконавець цікавий багатьом клубам, але десь його позиція міцно закрита, а десь планують когось продати.

Та й у самих футболістів, у їхнього клубу немає прямо-таки величезного бажання здійснити трансфер. У хлопців вистачає мотивації виступати в такій команді, де до них добре ставляться. Лише б піти з Динамо? Так питання не стоїть. Упевнений, що президент клубу буде зацікавлений в тому, щоб ці футболісти потрапили лише в хороші руки", - сказав Шаблій.