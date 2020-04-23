Ярмоленко і Вест Гем не обговорювали можливість трансферу

Джерело - Команда №1.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко не обговорював з Вест Гемом перехід до іншої команди.
Про це заявив агент гравця Вадим Шаблій.
"Не знаю, звідки беруться всі ці новини, але ми, спілкуючись з клубом, жодного разу не піднімали цю тему. І Андрію ніхто про це не говорив. Зараз він вже повністю здоровий і, будучи максимально мотивованим, готується до відновлення чемпіонату Англії.
Думаю, Ярмоленко доведе і новому тренеру, і всім іншим, що він потрібен Вест Гему. Для збірної України, впевнений, це теж дуже важливо", - сказав Шаблій.
Раніше, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.