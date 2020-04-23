ПСЖ згоден безкоштовно відпустити найдорожчого футболіста світу

Реал не полишає спроб купити Мбаппе

Джерело - Еспресо.

ПСЖ відмовився продавати форварда Кіліана Мбаппе Реалу та згоден відпустити француза після завершення контракту безкоштовно.

Про це повідомляє AS.

Реал не полишає спроб купити Мбаппе, який є головною трансферною метою іспанського клубу. Мадридці планували придбати футболіста цього літа, але через фінансову кризу відклали трансфер до 2021 року.

Француз поки не продовжив з ПСЖ контракт, який закінчується влітку 2022 року. Реал розраховує на відмову форварда від підписання нової угоди, що змусить парижан сісти за стіл переговорів.

Проте, позиція ПСЖ залишається непохитною: французи не збираються продавати Мбаппе, а спортивний директор клубу Леонардо вважає за краще дозволити гравцеві піти безкоштовно в 2022 році, ніж прийняти пропозицію влітку 2021 року.

Кіліан Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією transfermarkt. Його вартість оцінюється у 180 млн євро.

Нагадаємо, Реал готує трансфери Голанда та Мбаппе.