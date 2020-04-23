Головна зірка в історії футболу країни Того не хоче допомагати

Джерело - Главком.

Колишній гравець Арсеналу, Манчестер Сіті і Реалу Еммануель Адебайор не буде жертвувати гроші на боротьбу з коронавірусом у рідному Того.

Про це заявив сам футболіст.

"Я завжди роблю речі відповідно до бажань мого серця, а не відповідно до слів інших людей. Мені шкода, що мене порівнюють з Самюелем Ето'О і Дідьє Дрогба, запитуючи, чому у мене немає фонду або чому я не роблю пожертви, як ніби це я приніс коронавірус в Того. Я не той і не інший, я - це я, Еммануель Адебайор, завжди роблю, що хочу. Рада чекає від мене благодійності - я не буду цього робити. Все зрозуміло і дуже просто. Спасибі і гарного дня", - заявив Адебайор.

36-річний футболіст нині грає за парагвайську Олімпію - й на батьківщині припустили, що саме гравець привіз хворобу до Того. В цій африканській державі наразі зафіксовано 88 випадків захворювання. Й саме африканський континент експерти називають наступним великим епіцентром поширення коронавірусу нового типу.

Раніше, в АПЛ не розглядають варіант відміни сезону.