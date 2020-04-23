УЄФА визначився з розподілом єврокубкових місць у лігах

Джерело - UA-футбол.
Виконавчий комітет УЄФА визначився з принципом розподілу місць в єврокубках на наступний сезон.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У чемпіонатах, які не будуть дограні через пандемію коронавірусу, учасники Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть визначені за спортивним принципом - за кількістю набраних очок на момент зупинки сезону. Таким чином, місця в лігах розподіляться на підставі положення команд в турнірних таблицях на момент припинення сезону.
Всі турніри під егідою УЄФА, крім чемпіонату Білорусі, були припинені через пандемію коронавірусу.
Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.
Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.