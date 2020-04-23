Бойко: Хочеться аби ця збірна України виграла чемпіонат Європи

Голкіпер Динамо та збірної України Денис Бойко вірить в усіх збірної України на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочеться зі збірною України вдало виступити на чемпіонаті Європи. Хотілося б саме із цією збірною, із цими футболістами виграти щось. Це, можливо, самовпевнено й нахабно з мого боку, але я вважаю, що ця збірна заслуговує на перемогу на чемпіонаті Європи. Як би смішно це не звучало — я в це вірю. Хочу, щоб саме ця збірна здобула цю перемогу. Для мене це дуже важливо.