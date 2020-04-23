У Іспанії матчі до кінця року можуть відбуватися при пустих трибунах

У Іспанії парламент пропонує заборонити вболівальникам відвідувати футбольні матчі до кінця 2020 року.

Про це повідомляє As.

Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас повідомив клубам вищого та другого дивізіонів, що влада Іспанії схиляється до того, щоб продовжити скасування масових заходів, в тому числі матчів з глядачами, до 2021 року.

Наразі в Іспанії працюють над відновленням чемпіонату країну з футболу, проте з датою рестарту турніру ще не визначилися.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.