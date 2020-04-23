Шевченко: Перехід у Мілан вплинув на мою реалізацію

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав, як перехід у Мілан вплинув на його реалізацію гольових моментів.

Про це розповів сам колишній нападник.

"Перехід до Мілана не міг не вплинути на мою гру в збірній. Тепер я приїжджав туди з абсолютно іншою готовністю до змагального ритму. В Італії доводилося грати, по суті, кожні три дні - і це були поєдинки з максимальною віддачею. Втім, найважливіша зміна - я почав більше забивати. У першому ж відбірковому турнірі після переходу було багато голів, тому що в Італії я сильно підвищив свою реалізацію. Розумів, що в Серії А у мене не буде багато шансів - і старанно над цим працював. У мене багато в чому змінилося розуміння вимог до нападаючого", - розповів Шевченко.