Поворознюк: У лізі є клуби, які живуть на контрабанді

У ПФЛ деякі клуби мають роздуті зарплати через контрабанду.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Інгулець - це моє дітище. Рано чи пізно ми вийдемо на рівень Динамо і Шахтаря. Поганий солдат, який не хоче стати генералом. Будемо до цього йти повільно, але впевнено. Ми витрачаємо гроші на футбол, які заробляємо цими руками і цими мізками.

Ми їх не крадемо. Ми не як в ПФЛ є клуби, які на контрабанді живуть. А сьогодні, не дай бог, президент наш Зеленський закриє кордони - і все.

Що буде з цими клубами? А зараз у них зарплати роздуті, матраци роздуті. Відразу хотів би сказати, що це не Минай, це точно. Поважаю цей футбольний клуб. Хочу побажати, щоб вони тріснули Динамо в півфіналі Кубка і зробили те, що зробив Інгулець. Але вони все одно будуть другі", - сказав Поворознюк.