Динамо-Брест прийме адміністративні заходи щодо українського захисника команди Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє Футбол 24.

За отриману червону картку Динамо Брест може позбавити Хачеріді половини зарплати, яка становить 20 тисяч доларів на місяць.

Відзначається, що додатково 32-річний центрбек отримує бонуси за зіграні матчі, чемпіонство, кубок, а також вихід в груповий турнір єврокубків. Загалом, екс-захисник київського Динамо може отримати трохи менше півмільйона доларів на рік.

Нагадаємо, що на 85-й хвилині матчу Хачеріді привіз пенальті у ворота своєї команди ціною прямої червоної картки. Після гри ексгравець київського Динамо також вступив в конфлікт з суддями.