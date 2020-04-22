Матч молодіжних збірних Італії та України скасований

Підопічні Ротаня зберуться 31 серпня

Джерело - УАФ.

Товариський матч між молодіжними збірними Італії та України, який був запланований на 3 червня, не відбудеться.

Про це повідомляє УАФ.

Причина - пандемія коронавірусу в світі, і в Італії в тому числі.

Нагадаємо, що також не відбудеться і Меморіал Лобановського, який був запланований в Києві на кінець травня.

Також планується, що наступного разу підопічні Руслана Ротаня зберуться 31 серпня. Збір української молодіжки буде присвячений виїзним матчам відбірного турніру Євро-2021 проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).