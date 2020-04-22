 Партнер Маліновського знову здав позитивний тест на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіонка світу не може повернутися до України
Вчора 16:40 1050 1
Брестське Динамо оштрафує Хачеріді на половину місячної зарплати
Вчора 22:45 156
УХЛ v WWFC. 23 квітня відбудеться черговий онлайн батл без ключок
Вчора 16:01 372
Усик: Я готовий боксувати з Джошуа навіть зараз
Вчора 15:44 485
Йовичевич став новим тренером Динамо Загреб
Вчора 14:54 504
Кучук очолив мінське Динамо
Вчора 14:25 884
Красюк: Ми змусимо Джошуа боксувати з Усиком, а потім організуємо бій з Ф’юрі
Вчора 10:57 494
Карпати висунули Смалійчука на пост президента УПЛ
Вчора 10:26 493
Непереможний американський боксер вибачився за расистську образу Ломаченка
21.04.2020 19:55 3937
УЄФА готує сенсаційний план: Динамо буде у Лізі чемпіонів, Зоря - у Лізі Європи
21.04.2020 19:40 15827
Блоги
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно Valeriy Ruchka
21.04.2020 20:22 651
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
21.04.2020 19:11 575
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:24 2038
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:15 5585 1
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу
21 рік тому Баварія не пустила Динамо у фінал Ліги чемпіонів. Відео матчу Valeriy Ruchka
21.04.2020 11:56 632
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію"
Українські школярі запустили спортивний челендж "Дивись, як я вмію" Valeriy Ruchka
19.04.2020 13:30 511 1
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського
Дворазовий олімпійський чемпіон, якого засудили на сім років. Історія Олександра Колчинського Valeriy Ruchka
19.04.2020 12:23 4317
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи
ВІДЕО. Переможний гол Гармаша в фіналі юнацького чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
19.04.2020 12:14 1390
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30!
Він мав стати зіркою українського футболу. Денису Гармашу - 30! Valeriy Ruchka
19.04.2020 11:48 1298
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем
Суркіс вразив своєю технікою. Президент Динамо запустив новий челендж і привітав з Великоднем Valeriy Ruchka
19.04.2020 08:55 1026 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Квітня 2020
23:54 Футбол Партнер Маліновського знову здав позитивний тест на коронавірус 453
23:50 Хокей Стало відомо, коли НХЛ планує відновити сезон 491
23:39 Футбол Директор УПЛ: Щоб завершити сезон, нам потрібно мінімум 1,5 місяці 445
23:25 Футбол Матч молодіжних збірних Італії та України скасований 427
23:11 Футбол Президент Інгульця назвав трьох найкращих тренерів Першої ліги 661
22:55 Олімпійські ігри-2020 У члена оргкомітету Олімпіади в Токіо виявили коронавірус 493
22:45 Футбол Брестське Динамо оштрафує Хачеріді на половину місячної зарплати 156
22:37 Футбол ПФЛ погрожує Руху судовим позовом 708
22:25 Футбол Президент Інгульця: З місцевими футболістами каші не звариш 800
22:10 Футбол Чемпіонат Англії з футболу завершено достроково 882
21:56 Футбол Козловський: Думаю, що історія з народною командою Карпати завершилася 859
21:43 Футбол Шевченко: Після переходу у Мілан приїжджав до Лобановського з конспектами 874
21:33 Бокс Усик озвучив свою версію появи коронавірусу 1054
21:24 Футбол Поворознюк: Два тижні тому Козловський питав, як по-білому платити футболістам 949
21:10 Футбол Перший британський клуб помер від пандемії 1318
20:56 Футбол Поворознюк: Мілевський в Інгульці? Я скільки не вип’ю 1270
20:40 Бокс Колишній чемпіон WBO: Чісора повільний для Усика 1407
20:25 Футбол Поворознюк: Чи буде клітка на новому стадіоні? Буде, аж дві 1619 1
20:10 Футбол Саблич: Мілевський робив речі, яким не місце у футболі 1932
19:55 Футбол Лукаку вибачився перед Інтером і уникнув покарання 1331
19:40 Євро-2020 Головний тренер європейської збірної покинув свою посаду через перенесення Євро-2020 1600
19:25 Футбол Поворознюк: Рафаїлов - психічно хвора людина 1650
19:10 Футбол Балотеллі заборонили спілкуватися з порнозіркою під час карантину 1680
18:55 Футбол Ліги визначили кінцеву дату завершення чемпіонатів 1493
18:49 Блог Найсильніша людина світу! Василь Вірастюк святкує день народження! 597

Партнер Маліновського знову здав позитивний тест на коронавірус

Вчора 23:54 453 0
Футболіст не може вилікуватися від вірусу
Партнер Маліновського знову здав позитивний тест на коронавірус
#Аталанта

Джерело - iSport.ua.

Воротар італійської Аталанти Марко Спортьелло повторно здав тест на коронавірус, який знову виявився позитивним.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Більше одного місяця назад Спортьелло вперше здав тест. Після цього футболіст весь час був на самоізоляції.

На цей час його стан оцінюється як стабільний. Так як тест виявився позитивним, кіпер продовжить перебуває вдома.

Варто відзначити, що Марко Спортьелло - резервний воротар бергамського клубу. У поточному сезоні на його рахунку три матчі.

Раніше, Маліновський назвав найкращих гравців Серії А.

Нагадаємо, Маліновський вказав причину невдалої кар’єри у Шахтарі.

Коментарі ()