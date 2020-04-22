Партнер Маліновського знову здав позитивний тест на коронавірус

Футболіст не може вилікуватися від вірусу

Воротар італійської Аталанти Марко Спортьелло повторно здав тест на коронавірус, який знову виявився позитивним.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Більше одного місяця назад Спортьелло вперше здав тест. Після цього футболіст весь час був на самоізоляції.

На цей час його стан оцінюється як стабільний. Так як тест виявився позитивним, кіпер продовжить перебуває вдома.

Варто відзначити, що Марко Спортьелло - резервний воротар бергамського клубу. У поточному сезоні на його рахунку три матчі.

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