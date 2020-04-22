Чемпіонат Англії з футболу завершено достроково

У Національній лізі Англії грають переважно аматорські клуби

Джерело - Еспресо.

Більшість клубів п'ятого англійського дивізіону проголосували за дострокове завершення поточного сезону через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

У Національній лізі Англії грають переважно аматорські клуби. Переможці чемпіонату отримують право участі в лізі 2, четвертому дивізіоні країни.

Керівництво ліги вирішило завершити сезон рішенням більшості його учасників. Рішення про подальшу долю сезону в інших дивізіонах країнах ще не прийнято. В АПЛ розглядають варіант відновлення тренувань 9 травня і завершення сезону в стислі терміни влітку.

Раніше, Шахтар може зіграти матч-відповідь Ліги Європи з Вольфсбургом у серпні.