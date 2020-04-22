 Шевченко: Після переходу у Мілан приїжджав до Лобановського з конспектами | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Після переходу у Мілан приїжджав до Лобановського з конспектами

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Шевченко розповів, яким йому запам'ятався легендарний український тренер
Шевченко: Після переходу у Мілан приїжджав до Лобановського з конспектами
#Шевченко, #Лобановський

Джерело - Команда №1.

Призначення Валерія Лобановського на посаду головного тренера збірної України, поза всяких сумнівів, стало великою подією для нашої країни.

Про це заявив Андрій Шевченко.

"Призначення Валерія Лобановського на посаду головного тренера збірної України, поза всяких сумнівів, стало великою подією для нашої країни. Було багато суперечок з приводу суміщення двох посад - в Динамо і національній команді. Але тоді це здавалося виправдано. Сьогодні, вважаю, це нереально, а в той час, в окремих країнах, такий перетин міг принести користь. І хоча на початку 2000-х років в збірну залучалося все більше гравців з інших клубів, а деякі з нас поїхали за кордон, всі, звичайно ж, безмежно вірили в тренерський геній Валерія Васильовича.

Волею долі, мені вдалося забити в першій же грі збірної під його керівництвом - в контрольному матчі з Болгарією. Ми виграли з рахунком 1:0, і я цей поєдинок запам'ятав. Для багатьох, і мене в тому числі, Лобановський був більше, ніж тренер. Це людина, яка дала нам путівку в життя. Наставник, який навчив нас по-справжньому розуміти, що таке професіоналізм, що таке ставлення до тієї справи, якою ти займаєшся, що таке правильний аналіз своєї гри.

Словами важко описати все те, що Валерій Лобановський для мене зробив. Кожен день - це новий урок, кожен день ти заносив собі в скарбничку. Втім, найбільше запам'ятовуються ті моменти, які відбувалися вже після того, як я перейшов до Мілана. Була у нас така традиція: після прильоту на матчі збірної, мене завжди чекала в аеропорту машина, яку надсилав за мною Васильович.

Насамперед я їхав на базу, піднімався до нього в номер, і ми по кілька годин там розмовляли. Тренеру було важливо все - методика роботи, тренувальний процес, фізичні навантаження, тактика, побутові питання, тиск ЗМІ та вболівальників і так далі. Всі дрібниці і деталі. Я, до речі, приїжджав до нього з конспектами, в яких фіксував багато речей", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко може очолити клуб АПЛ.

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