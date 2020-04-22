Поворознюк: Два тижні тому Козловський питав, як по-білому платити футболістам

Президент Руху Григорій Козловський перегрівся у Маямі на сонці і у нього пішло надприродне мислення.

Про це заявив президент клубу Олександр Поворознюк.

"У нас влітку виходить, що у хлопців теж є відпустку. А так вийде, що його не буде. Вони все одно будуть грати в футбол. Тому вважаю, що можна щось там з преміальними робити, а зарплату треба платити, яку обіцяв. Ми будемо це робити.

Чи слухав стрім Григорія Козловського, де він сказав, що у деяких клубів зарплати менше, ніж у Руху, тому вони можуть платити. Це про мене чи ні? Він мені сказав, що це на адресу Динамо. Я з ним розмовляв особисто. Я думав, що Гриша перегрівся у Маямі на сонці і у нього пішло надприродне мислення.

Все почалося з того, що він сказав, нібито моя служба зверталася в його службу на сайт, щоб вони розповіли нам, як робити блоги. Це повна маячня.

Два тижні тому Гриша дзвонив мені і питав, як зарплату по-білому платити футболістам, щоб бухгалтерію показувати. А тут він буде вчити мене, як в інтернет заходити. Я на нього не ображаюся. Я взагалі на нього не серджуся, ми в нормальних відносинах, в нормальних і залишимося", - зазначив Поворознюк.