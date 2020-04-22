Ліги визначили кінцеву дату завершення чемпіонатів

Вимальовується чіткий план, як у Європі планують дограти сезон 2019/20

Європейські ліги домовилися завершити внутрішні чемпіонати до 31 липня, а серпень виділити для догравання Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це повідомляє AS.

Про це було домовлено на відеоконференції між УЄФА, представниками федерацій та Асоціацією клубів.

У серпня матчі єврокубків заплановано проводити посеред тижня, а вихідні залишити вільними, якщо якийсь чемпіонат фізично не вдасться завершити до останніх днів липня. Не виключено, що чвертьфінали ЛЧ і ЛЄ можуть складатися з одного матчу.

У четвер Виконавчий комітет УЄФА проведе засідання, на якому визначить дати останніх раундів єврокубків. Також там обговорять, як розподіляти путівки в ЄК на наступний сезон, якщо деякі чемпіонати так і не дограють.

Раніше, в УЄФА спростували рекомендації ВООЗ щодо відміни турнірів.