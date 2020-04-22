Головний тренер європейської збірної покинув свою посаду через перенесення Євро-2020

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл залишає національну команду через перенесення Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Після ретельного обговорення з ірландської футбольною асоціацією, я відчуваю, що буде справедливо, що зараз дуже вдалий час для мене відійти в сторону.

Мені б дуже хотілося керувати Північною Ірландією в матчі плей-офф Євро-2020 проти Боснії та Герцеговини і можливо очолювати збірну на ще одному великому турнірі, але нинішня ситуація означає, що вже тепер.

Важливо дати новому тренеру час, щоб розвинути успіх, який ми досягли за вісім років. Для мене було честю працювати зі збірною, і я буду завжди дорожити цим часом. Спасибі, всьому персоналу національної збірної, керівництву, гравцям і фанатам", - зазначив О'Ніл.