Кандидат на посаду президента УПЛ Олександр Шевченко хоче офіційно попросити керівництво УПЛ перенести вибори у зв'язку з карантином.

Про це заявив сам кандидат.

"Кабмін продовжує термін карантину в країні. Я хочу офіційно попросити керівництво УПЛ перенести вибори в зв'язку з карантином. Ще хочу попросити тому, що це єдиний законний шлях, як можна дозволити подати заявки людям, яких не встигли висунути клуби до 17 квітня на вибори президента УПЛ.

Так що хочу попросити перенести вибори і дати можливість подати заявки цим людям, щоб вони їх не подавали заднім числом. Я бачу, що це єдиний законний шлях. Я б не хотів бути єдиним кандидатом, хотів би, щоб вибори пройшли в чесній боротьбі, і клуби взяли для себе рішення, хто їм більше підходить для керівництва УПЛ.

Програма у мене є. Коли ми будемо розуміти, якого числа пройдуть вибори, то ближче до того часу почну озвучувати невеликі уривки зі своєї програми, найголовніше ідеї. Для мене найголовніше в футболі - це чесність, відкритість. Це дозволяє зробити той продукт, який цікавий, за який почнуть платити", - заявив Шевченко.