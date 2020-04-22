 УПЛ не прийняла заявку Смайлійчука на посаду президента | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ не прийняла заявку Смайлійчука на посаду президента

Сьогодні 17:55 355 0
Терміни на подачу заявки минули
УПЛ не прийняла заявку Смайлійчука на посаду президента
#Смалійчук, #УПЛ

Джерело - ТК Футбол.

Заявка львівських Карпат про висунення Олега Смалійчука на посаду президента ліги не буде прийнята, оскільки порушені терміни її подачі.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"За вимогами статуту, термін подачі заявок закінчується за 10 днів до дати виборів (27 квітня). Тобто, всі клуби і всі бажаючі учасники УПЛ повинні були висунути свої кандидатури до п'ятниці, 17 квітня.

Ця заявка подана з порушенням термінів. Ми її отримали тільки сьогодні і не можемо прийняти до розгляду, інакше це буде порушення нашого статуту. Офіційно і у визначений термін нам подали тільки одну заявку, від Олександра Шевченко", - заявив Дикий.

Вибори нового президента УПЛ повинні пройти 27 квітня. Правда, в зв'язку з продовженням карантину в Україні до 11 травня, вибори можуть бути перенесені, і тоді Смалійчук зможе прийняти в них участь.

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