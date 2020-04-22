Нападник Шахтаря та збірної України Жуніор Мораес сумує за бразильським футболом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я сумую за грою в Бразилії. Не думаю, що я відмінно грав за Сантос. Я не був тоді добре підготовлений. Думаю, було б цікаво повернутися.

Ми дійсно переживаємо дуже сумний і важкий час. Я залишився вдома, використовую час, щоб проводити більше часу зі своєю сім'єю, це добре на карантині. Я можу насолоджуватися спілкуванням з дружиною і дітьми, і мені це подобається.

Ми тренуємося вдома під керівництвом тренера клубу з фітнесу через відеозв'язок. Клуб завжди дає вказівки і повідомляє нам новини", - зазначив Мораес.