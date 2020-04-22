Лукаку вибачився перед Інтером і уникнув покарання

Нерадзуррі прийняли вибачення футболіста

Нападник Інтера Ромелу Лукаку приніс вибачення клубу після своїх слів про проблеми зі здоров'ям у своїх одноклубників у розпал епідемії коронавірусу в Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

Нерадзуррі прийняли вибачення 26-річного футболіста. Бельгієць порушив дисциплінарний кодекс Інтера, проте очікується, що клуб не буде його штрафувати.

Нагадаємо, Лукаку заявив, що в січні в Інтері хворіли 23 з 25 гравців. За його словами, у всіх них був кашель і підвищена температура. Хоча клуб заявляє про чотирьох хворих.