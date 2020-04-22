Лукаку вибачився перед Інтером і уникнув покарання

Джерело - championat.com.
Нападник Інтера Ромелу Лукаку приніс вибачення клубу після своїх слів про проблеми зі здоров'ям у своїх одноклубників у розпал епідемії коронавірусу в Італії.
Про це повідомляє Football Italia.
Нерадзуррі прийняли вибачення 26-річного футболіста. Бельгієць порушив дисциплінарний кодекс Інтера, проте очікується, що клуб не буде його штрафувати.
Нагадаємо, Лукаку заявив, що в січні в Інтері хворіли 23 з 25 гравців. За його словами, у всіх них був кашель і підвищена температура. Хоча клуб заявляє про чотирьох хворих.