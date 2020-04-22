Бомбардир Десни, якого сватають у Динамо, віддає перевагу Шахтарю

Забивний нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов більше зацікавлений Шахтарем, ніж Динамо.

Про це заявив сам нападник.

"Більше імпонує Шахтар. У цієї команди вже є своя філософія, яка будувалася впродовж багатьох років ще за Луческу: швидка бразильська атака і більше українців в обороні. Крім того, Шахтар успішно виступає на європейській арені.

У Динамо ж зараз триває перебудова. Напевно, вже не ті фінансові можливості, тому клуб робить ставку на своїх вихованців, що мені також дуже подобається. Так, молоді хлопці не відразу готові давати результат, але думаю, що Динамо ще себе покаже", - зазначив Філіппов.