Саблич: Мілевський робив речі, яким не місце у футболі

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський є майстром своєї справи.

Про це заявив колишній захисник Динамо Горан Саблич.

"Зрозуміло, що відносини трохи інші, ніж з іншими хлопцями. Але, все одно, тренер повинен мати авторитет. Також багато що залежить від футболіста, його характеру. Природно, я добре знав Артема. Про його футбольні якості, напевно, не варто розповідати - це майстер своєї справи. Але, з іншого боку, іноді він робив речі, яким, на мій погляд, не місце у футболі. Нам не вдалося довго попрацювати, і є засмучення від цього, але в нас залишилися з ним хороші стосунки", - сказав Саблич.