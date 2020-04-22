Нападник Кременя Іван Янаков підтримує фізичну форму під час карантину у селі.

Про це розповів сам форвард.

"Вирішили з дружиною, що з донькою поїдемо в село, до моїх батьків на час карантину. Тут є все, що потрібно дитині: свіже повітря, можна спокійно вийти у дворик погуляти, побігати по городу, погодувати всіх тварин. Намагаюсь максимально більше часу приділяти Кірі, адже багато пропустив.

Вдома тренуюся 4-5 разів на тиждень. Тут недалеко від мене є школа, їжджу туди і виконую роботу... Звичайно, щось роблю з того, що нам надав тренерський штаб. Якщо чесно, я більше працюю над тим, чого мені дійсно не вистачає, отож багато вправ заміняю своїми.

На городі справ вистачає, тому формочку можна піднабрати хорошу", - розповів Янаков.