Останні учасники чемпіонату Європи визначаться восени

Відбіркові матчі плей-оф на Євро-2020 мають відбутися в жовтні і листопаді.

Про це повідомив генеральний директор футбольної асоціації Ірландії Гарі Оуенс.

Точна дата зустрічей ще не визначена. В УЄФА очікують завершення пандемії коронавірусу, щоб мати можливість завершити поточний сезон. Після визначення дат рестарту клубних змагань чиновники зможуть узгодити матчі збірних.

На Євро-2020 розіграють чотири путівки. На місце в основному раунді претендують Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Ісландія, Румунія, Болгарія та Угорщина. У групі С, в якій виступає Україна, розіграють одне місце.

Нагадаємо, Євро-2020 може відбутися без уболівальників.