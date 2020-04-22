Гравці Ла-Ліги виступили проти догравання чемпіонату у закритих таборах

Гравці не хочуть повертатися на поле, поки не покращиться епідеміологічна ситуація в країні.

Асоціація гравців Іспанії провела відеоконференція з 42 капітанами клубів Ла-Ліги і Сегунди, на якій обговорювалися питання відновлення даного сезону.

Про це повідомляє Reuters.

Футболісти проти відновлення сезону і догравання решту матчів чемпіонату в закритих тренувальних таборах. Дана ідея розглядається Федерацією футболу Іспанії, як варіант завершення сезону.

Причиною такого категоричного рішення гравців є загроза здоров'ю всіх учасників, оскільки епідеміологічна ситуація в Іспанії нині не є безпечною.

Нагадаємо, ВООЗ рекомендувала УЄФА відмінити турніри до 2021 року.