УЄФА готує сенсаційний план: Динамо буде у Лізі чемпіонів, Зоря - у Лізі Європи

Зоря не зможе зіграти в омріяній ЛЧ

УЄФА може роздати путівки у наступний сезон ЛЧ не зовсім за спортивним принципом.

Про це повідомляє La Repubblica.

На черговій нараді УЄФА учасники відео-конференції думали над розподіленням єврокубкових місць у чемпіонатах, які не вдасться завершити через коронавірус.

Була запропонована ідея роздати путівки у наступний сезон Ліги чемпіонів, не за чинними турнірними таблицями, а за рейтингами клубів у списку УЄФА.

Якщо така ідея буде втілена у життя, то Зоря не зможе зіграти в омріяній ЛЧ, незважаючи на другу сходинку УПЛ, адже у рейтингу УЄФА луганці на 113-му місці. Україну представлятимуть традиційно Шахтар (16-те місце, груповий етап) і Динамо (25, кваліфікація).

Синім фоном виділені команди, які продовжували боротьбу в ЛЧ або ЛЄ на момент зупинки. Зеленим фоном – ті, чиї країни залишилися в єврокубках.

Раніше, УЄФА офіційно рекомендує лігам завершити поточний сезон.

Нагадаємо, в УЄФА готові до матчів без глядачів.