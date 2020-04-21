Футболістам Динамо можуть врізати зарплату на 70 відсотків

Київське Динамо може зменшити зарплати футболістів в умовах карантину.

Президент футбольного клубу Динамо Ігор Суркіс

"У нас є офіційний лист від ФІФА з рекомендаційними речами. Він про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат.

Це може бути 50%, 30% чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Прийматимемо рішення", - заявив Суркіс.