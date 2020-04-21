Тренер Інгульця: Ми розуміли, що сільська місцевість могла злякати Бартуловича і Шуста

Чим вище рівень футболіста, тим вище у нього рівень інтелекту і підсвідомості.

Про це заявив головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

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"Бартулович мав кращі умови у Дніпрі і Карпатах і як він сприйняв умови в Інгульці? Чим вище рівень футболіста, тим вище у всьому – рівень інтелекту і підсвідомості. Я десь переживав, що прийдуть Шуст, Бартулович, погравші на євроарені, але знаєте на скільки з ними комфортно у повсякденному житті. У мене з ними взагалі не виникає ніяких питань і той побут, де вони знаходяться, ми розуміємо сільська місцевість могла б їх злякати, але не побачив якихось критичних моментів", - зазначив Лавриненко.