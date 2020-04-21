Захисник Динамо Денис Попов вказав на заслуги головного тренера команди Олексія Михайличенка.

Про це розповів сам гравець.

"Чому навчив Михайличенко? Бути впевненим у собі. Чи не сумніватися. Просто вийшов на поле, відбарабанив на всі 100%, всі сили віддав і все - щоб потім не було соромно в дзеркало дивитися, що чогось не зробив.

Він намагається допомагати, підтримувати словами найбільше. Футболіста чому ти навчиш? Передачу як віддавати? Ми вже повинні все вміти. Тактика - це зрозуміло, я ж не кажу про неї, а з м'ячем що вчити? Нам потрібно більше тактики якраз", - розповів Попов.