Насрі відреагував на інформацію про своє зникнення

Самір Насрі прокоментував інформацію про своє зникнення

Французький вінгер Андерлехта Самір Насрі спростував інформацію про зникнення безвісти під час пандемії коронавірусу.

Про це розповів сам гравець.

"Те, що з'явилося в пресі, – це величезне лайно. Я нікуди не зникав. Я перебуваю в щоденному контакті з очільником медичного штабу Андерлехта. Можете припинити інсинуації.

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Я мав проблеми з литковим м'язом, але тепер все в порядку. Наразі чекаю відновлення футбольних змагань. Я готовий до плей-оф, якщо вони будуть зіграні. А потім подумаю про те, що робитиму далі", – сказав Насрі.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі.