Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов ніколи не замислювався про те, щоб залишити донецький клуб.

Про це заявив сам голкіпер.

"Ніколи не хотів виїхати. У мене і пропозицій не було навіть. Якби мені подзвонив якийсь агент, звернувся, сказав, що у нього є варіант в якийсь Бельгії, то я б сказав, що у мене такий варіант був. А у мене жодного варіанту не було.

Був один раз випадок. До мене в готелі Донбас Палас підійшов якийсь турецький турист, говорив мені: "Я там якось пов'язаний з Фенербахче, ми тебе хочемо". Кажу йому "А ти хто такий?". Він мені: "А у мене там друг, у нього там тато ..." Я кажу: "Зрозуміло, спасибі, до побачення", - зазначив Пятов.