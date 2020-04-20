Пятов: Луческу був для бразильців як тато, завжди їх захищав

Головний тренер Мірча Луческу особливо трепетно ставився до бразильських футболістів команди.

Про це заявив голкіпер Андрій Пятов.

"Він виховував бразильців. Вони при ньому росли. Він знав, що вони в іншій країні і до них потрібен підхід м'якості. Тому він для них був як тато, який і захищав всюди. Нам, як легіонерам, такого не зроблять ніде, ні в одній країні - ні в Бразилії, ні в будь-якій іншій точці світу.

"Ну ось у нього була любов до бразильців. Але говорити, правильно чи ні ... Якщо ми продаємо футболістів за 50 мільйонів, виховуємо і у нас люди йдуть в топ-клуби, то, напевно, не варто говорити, що у нього був неправильний підхід. Він давав усім шанс. Так, атака була у нас з бразильців, але оборона - чисто з українців", - зазначив Пятов.