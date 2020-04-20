 Пятов: Луческу був для бразильців як тато, завжди їх захищав | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов: Луческу був для бразильців як тато, завжди їх захищав

Вчора 23:25 537 0
Голкіпер згадав період роботи під керівництвом Луческу
Пятов: Луческу був для бразильців як тато, завжди їх захищав
#Пятов, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Мірча Луческу особливо трепетно ставився до бразильських футболістів команди.

Про це заявив голкіпер Андрій Пятов.

"Він виховував бразильців. Вони при ньому росли. Він знав, що вони в іншій країні і до них потрібен підхід м'якості. Тому він для них був як тато, який і захищав всюди. Нам, як легіонерам, такого не зроблять ніде, ні в одній країні - ні в Бразилії, ні в будь-якій іншій точці світу.

"Ну ось у нього була любов до бразильців. Але говорити, правильно чи ні ... Якщо ми продаємо футболістів за 50 мільйонів, виховуємо і у нас люди йдуть в топ-клуби, то, напевно, не варто говорити, що у нього був неправильний підхід. Він давав усім шанс. Так, атака була у нас з бразильців, але оборона - чисто з українців", - зазначив Пятов.

Мірча Луческу очолював Шахтар з 2004 по 2016 рік.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед бажає підписати хавбека Шахтаря.

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