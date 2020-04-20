Хачеріді - про погрози арбітру: Були слова, емоції, але ніяких погроз не було

Захисник брестського Динамо Хачеріді після поєдинку проти Вітебська не погрожував арбітру зустрічі Сергію Чистову.

Про це заявив українець.

"Що стосується мого видалення, то коли побачив червону картку і ще пенальті, був в подиві. Епізод дограли, м'яч в руках у воротаря, за що пенальті?

Так я зачепив гравця, але це було вже після того, як момент дограли. Усе. Гравець Вітебська схопився за живіт і впав. Намагався запитати суддю, як він може пояснити те, що трапилося, він тільки бубнів щось собі під ніс.

Погрози судді в підтрибунному приміщенні? Такого не було. Були слова, емоції, але ніяких погроз не було", - сказав Хачеріді.