Хачеріді - про погрози арбітру: Були слова, емоції, але ніяких погроз не було

Джерело - metaratings.by.
Захисник брестського Динамо Хачеріді після поєдинку проти Вітебська не погрожував арбітру зустрічі Сергію Чистову.
Про це заявив українець.
"Що стосується мого видалення, то коли побачив червону картку і ще пенальті, був в подиві. Епізод дограли, м'яч в руках у воротаря, за що пенальті?
Так я зачепив гравця, але це було вже після того, як момент дограли. Усе. Гравець Вітебська схопився за живіт і впав. Намагався запитати суддю, як він може пояснити те, що трапилося, він тільки бубнів щось собі під ніс.
Погрози судді в підтрибунному приміщенні? Такого не було. Були слова, емоції, але ніяких погроз не було", - сказав Хачеріді.
Раніше, у Динамо Брест спростували розірвання контракту з Хачеріді.
Нагадаємо, Хачеріді після матчу з Вітебськом спробував вдарити арбітра.