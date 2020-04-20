Хачеріді знайшов винного у своєму безглуздому вилученні у чемпіонаті Білорусі

Арбітр Сергій Чистов у матчі чемпіонату Білорусі Вітебськ - Динамо (1:0) другу жовту картку несправедливо пред'явив Кікі.

Про це заявив захисник брестського Динамо Євген Хачеріді.

"Про те, що трапилося навіть нічого говорити. Хто бачив матч, той зрозуміє, що відбувалося на полі. З початку другого тайму арбітр почав нашу команду жорстко "вбивати". Я чимало пограв, у чемпіонаті України бачив всяке, навіть у матчах дербі київського Динамо і Шахтаря такого свавілля не бачив. Але Бог суддя цьому рефері.

Арбітр чудив постійно. Як можна п'ять разів футболіста змушувати перекидати аут?! У Білорусі є кваліфіковані судді, минулий наш матч обслуговували професіонали. А цей... Якби я був на чолі суддівського корпусу Федерації футболу Білорусі, вигнав би його без зволікань.

Кілька матчів назад, уявіть, цей суддя призначив п'ять пенальті в одному матчі! Його відсторонили. Зараз знову повернули. Всі бачили і розуміли, що відбувається. Другу жовту картку несправедливо пред'явив нашому оборонцеві Кікі. Він в метрі від гравця йшов у підкаті з рукою, там прибрати її було неможливо. Цей суддя - ганьба білоруського футболу", - сказав Хачеріді.