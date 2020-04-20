Селюк: Над російськими клубами сміються і спихають їм неліквід

Про найбільш провальний трансфер в чемпіонаті Росії в цьому році можна говорити все що хочеш.

Про це заявив відомий агент Дмитро Селюк.

"Найбільш провальний трансфер в чемпіонаті Росії в цьому році? Можна говорити все що хочеш. Потрібно дивитися гравців, коли вони йдуть на базар, а не тоді, коли вони йдуть з базару. У футболі все відбувається так: "Нічого не розумію, але це відома особистість!".

Можна завжди сказати, що футболіст з Парі Сен-Жермен: "Переді мною ж його ПСЖ брав!" Над російськими клубами тому і сміються. Спихають їм неліквід", - сказав Селюк.