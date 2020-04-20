 Білоруський тренер - Блохіну: Не подобається наш футбол - є у повторі лижі | Футбол | Champion.com.ua
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Білоруський тренер - Блохіну: Не подобається наш футбол - є у повторі лижі

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Потужну заяву Олега Блохіна почули й в Білорусі
Білоруський тренер - Блохіну: Не подобається наш футбол - є у повторі лижі
#Радушко, #Блохін

Джерело - ФК Городея.

У чемпіонаті Білорусії нормальний футбол, який кращий за польський.

Про це заявив головний тренер Городеї Олег Радушко.

"Блохін - великий гравець. Я згоден: не подобається йому наш футбол - нехай не дивиться. Нехай дивиться легку атлетику, теніс або що йому там завгодно. Або лижі - причому в повторі.

Я вважаю, нормальний футбол у нас, хороший. Так, десь стадіони кращі, красивіші. Я працював в Польщі і можу сказати відверто: в Польщі футбол не кращий. Стадіони і картинка у них хороші, це правда. Але сам футбол - не кращий", - сказав Радушко.

Раніше, Блохін зазначав, що білоруси серйозно кажуть, що їхній чемпіонат сильніший за український, але це навіть не смішно.

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