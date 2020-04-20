У чемпіонаті Білорусії нормальний футбол, який кращий за польський.

Про це заявив головний тренер Городеї Олег Радушко.

"Блохін - великий гравець. Я згоден: не подобається йому наш футбол - нехай не дивиться. Нехай дивиться легку атлетику, теніс або що йому там завгодно. Або лижі - причому в повторі.

Я вважаю, нормальний футбол у нас, хороший. Так, десь стадіони кращі, красивіші. Я працював в Польщі і можу сказати відверто: в Польщі футбол не кращий. Стадіони і картинка у них хороші, це правда. Але сам футбол - не кращий", - сказав Радушко.