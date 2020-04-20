Клуб Динамо Брест направив в департамент суддівства Федерації футболу Білорусі скаргу на бригаду арбітрів матчу чемпіонату проти Вітебська.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Пропонуємо громадськості ознайомитися з претензіями нашого клубу. По ходу гри суддівська бригада зафіксувала в звіті матчу:

Попередження: Кисляк Сергій на 44 хвилині матчу (неспортивна поведінка); Кривець Сергій на 60 хвилині матчу (груба гра); Нойок Олександр на 86 хвилині матчу (неспортивна поведінка).

Вилучення: Габі Кікі на 27 хвилині матчу (груба гра) і на 73 хвилині (зрив перспективної атаки); Хачеріді Євген на 85 хвилині матчу (за удар суперника або відмашку; за відмашку суперника).

При цьому всі зафіксовані порушення в звіті стосувалися виключно гравців команди ФК Динамо-Брест", - йдеться у скарзі.