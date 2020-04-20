Рафаїлов: Те, що Інгулець пише - це зайвий доказ про рівень клубу

У президента Інгульця Олександра Поворознюка краще запитати про те, коли вони добудують свій стадіон.

Про це заявив колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.

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"Нехай дадуть докази того, що Рафаїлов не такий вже і святий. Я далеко не святий, але святість в тому, що ніхто нізвідки мене не виганяв і, тим більше, ніяких крадіжок не було. Краще запитати у Поворознюка про те, коли вони добудують свій стадіон.

Те, що Інгулець пише - це зайвий доказ про рівень клубу. Нехай доведуть свої слова. Це буде всім цікаво", - зазначив Рафаїлов.