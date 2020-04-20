Рафаїлов: В Інгульця є докази, що мене вигнали за крадіжки?

Джерело - football.ua.
Колишнього гендиректора Зорі Сергія Рафаїлова з клубу ніхто не виганяв і він сам написав заяву на звільнення.
Про це заявив сам менеджер.
"Після нашої з Вами розмови Інгулець опублікував на своєму сайті відповідь, заявивши, що мене вигнали з Зорі за крадіжки і скандали. Як можу це прокоментувати? А у них є докази якісь? Нехай краще свою автобіографію напише президент Інгульця (Олександр Поворознюк - прим.) і розповість, за що його вигнали з Десни. З Зорі мене ніхто не виганяв, я сам написав заяву про звільнення, відпрацював два тижні, як того вимагає закон, і пішов", - зазначив Рафаїлов.