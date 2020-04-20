 Колишній клуб українця у Бельгії визнаний банкрутом | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній клуб українця у Бельгії визнаний банкрутом

Сьогодні 16:41 158 0
Відомий бельгійський клуб припиняє існування через борги
Колишній клуб українця у Бельгії визнаний банкрутом
#Локерен, #Болбат

Джерело - sport.ua.

Бельгійський Локерен визнаний банкрутом і не планує подавати апеляцію та приймає рішення суду.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

Локерен збанкрутував через борги в розмірі 5 мільйонів євро. Зарплата футболістам і персоналу не виплачувалася. У 2019 Локерен вилетів з Ліги Жупіле в перший дивізіон.

У сезоні 2014/15 на груповому етапі Ліги Європи Локерен грав в одній групі з Металістом і двічі обіграв харків'ян з рахунком 1:0.

У 2015-2017 роках кольору цього клубу захищав нинішній гравець Шахтаря і збірної України Сергій Болбат.

Раніше повідомлялося, що у Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі.

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