Колишній клуб українця у Бельгії визнаний банкрутом

Джерело - sport.ua.
Бельгійський Локерен визнаний банкрутом і не планує подавати апеляцію та приймає рішення суду.
Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.
Локерен збанкрутував через борги в розмірі 5 мільйонів євро. Зарплата футболістам і персоналу не виплачувалася. У 2019 Локерен вилетів з Ліги Жупіле в перший дивізіон.
У сезоні 2014/15 на груповому етапі Ліги Європи Локерен грав в одній групі з Металістом і двічі обіграв харків'ян з рахунком 1:0.
У 2015-2017 роках кольору цього клубу захищав нинішній гравець Шахтаря і збірної України Сергій Болбат.
Раніше повідомлялося, що у Бельгії під час пандемії коронавірусу зник Насрі.